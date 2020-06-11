В Британии отменили "запрет на секс"

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о снятии так называемого запрета на секс для людей, которые проживают в разных домах. Ограничение было введено для предотвращения распространения коронавируса в стране.
Также жильцам из разных домов разрешили собираться группами в количестве двух и более человек в любом частном месте. Глава британского кабмина на пресс-конференции подчеркнул, что понимает, насколько тяжёлыми для людей были эти месяцы без общения со своими близкими.
Напомним, Борис Джонсон тоже переболел коронавирусной инфекцией. Его выписали из больницы 12 апреля, несколько дней он провёл в отделении интенсивной терапии. На следующий день после выписки представитель премьер-министра сообщил, что повторный анализ не выявил заражения.