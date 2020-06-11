В Британии отменили "запрет на секс"

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о снятии так называемого запрета на секс для людей, которые проживают в разных домах. Ограничение было введено для предотвращения распространения коронавируса в стране.

Также жильцам из разных домов разрешили собираться группами в количестве двух и более человек в любом частном месте. Глава британского кабмина на пресс-конференции подчеркнул, что понимает, насколько тяжёлыми для людей были эти месяцы без общения со своими близкими.