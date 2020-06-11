Придавил коленом. Демонтаж торговой точки закончился дракой с полицией и уголовным делом — видео

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В Челябинске демонтаж фургона по продаже уличной еды закончился дракой с полицией, задержанием и уголовным делом. Владельцы бизнеса заявили, что их фургон угнали, однако в администрации города отметили, что демонтаж прошёл на законных основаниях.

Инцидент произошёл 9 июня на улице Гагарина, где долгие годы стоял небольшой фургончик частного предпринимателя, который занимался продажей еды. Как сообщает паблик "Типичный Челябинск", по инициативе местных властей фургон решили демонтировать, однако хозяева лавки сочли решение необоснованным и незаконным.

Как заявили сотрудники фудтрака, власти не предоставили ни одного документа и предписания на демонтаж фургона, а в назначенный день приехали с полицией. На снятых очевидцами кадрах видно, что одного из мужчин полицейские повалили на землю и, чтобы тот не мешал ликвидации лавки, придавили ногой. Через несколько минут "под ногу" правоохранителю попал и другой сотрудник, который попытался забрать личные вещи из фургона. Возмущённые очевидцы начали требовать от полицейских, чтобы те отпустили задержанных, называя происходящее беспределом со стороны представителей власти.

В итоге фургон всё же был демонтирован и увезён. По словам владельцев фудтрака, внутри остались важные документы, отчёты и касса с выручкой. На одного из сотрудников завели уголовное дело за применение силы в отношении полицейского.

— Другой сотрудник, который был запуган преступниками в погонах, отказался от снятия побоев и каких-либо претензий в сторону полиции. Тот, кому я дал работу в сложное время и платил зарплату, чтобы он кормил своих детей. Боюсь представить, какие поступали угрозы, что избитый человек на это пошёл, — рассказал владелец лавки.

В свою очередь в администрации Челябинска рассказали, что предписание о ликвидации стритфуда было выдано владельцам ещё полгода назад, а сама служба демонтажа приезжала на место ещё в мае, но тогда предприниматели якобы заявили, что уберут машину своими силами, после чего продолжили работу.