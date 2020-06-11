В Крыму как на Мальдивах? Сколько стоит отпуск на популярном российском курорте

Отдохнуть за границей пока не получится. Так, премьер-министр Михаил Мишустин отметил, что выезжать за рубеж можно с целью работы, учёбы или для лечения родственников. Однако без отпуска на море точно никто не останется.

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов сообщил, что с 15 июня на полуострове отменяется обязательная обсервация для приезжающих из других регионов, а с 1 июля граждане России могут приезжать уже в качестве туристов. Он отметил, что отели и другие объекты коллективного размещения могут уже начинать подготовку к курортному сезону.

Крым считается одним из самых популярных летних направлений, поэтому Лайф прикинул, во сколько в среднем россиянам обойдётся авиаперелёт на полуостров в летний сезон.

Средний чек на авиабилет в Симферополь снизился на треть по сравнению с прошлым годом. В июле — августе 2020 года стоимость перелёта туда и обратно в среднем составит 13 146 рублей (в этот же период 2019 года средний чек был 19 268 рублей). Средний чек за билет в одну сторону снизился на 29% (с 10 607 до 7558 рублей).

В сервисе путешествий "Туту.ру" рассказали, что причиной этому может быть не только падение цены авиабилетов, но и, например, другая маршрутная сеть, изменение количества пассажиров, выбор билетов разных типов (багажные, возвратные), а также акции авиакомпаний.

— По всем направлениям рейтинга фиксируем снижение среднего чека на авиабилет в обе стороны по сравнению с прошлым годом. Особенно ощутима разница на маршрутах из Москвы, Нижнего Новгорода, Мурманска, Челябинска и Казани, — отметили в "Туту.ру".

Около половины тех, кто купил билеты в Симферополь на июль и август, прилетят из Москвы. Таких 44%. Ещё 18% — это путешественники из Санкт-Петербурга, их будет больше, чем в прошлом году. Вырастет доля отдыхающих из Нижнего Новгорода.

Что касается жилья в Крыму, то забронировать понравившийся вариант отеля или квартиры через сайты Booking или Airbnb просто так не получится. Дело в том, что американские компании поддержали санкции против России. Теперь сайты запрещают бронирование отелей в Крыму в туристических целях. Но есть один лайфхак: если поставить галочку в графе "Я путешествую по работе", варианты бронирования становятся доступны.

Если такой вариант вы считаете для себя неприемлемым, то стоит поискать жильё на российских сайтах. Проживание в отелях в некоторых курортных городах Крыма обойдётся недёшево. Например, забронировать номер на двоих на две недели в Ялте и Евпатории в отеле 4* можно в среднем за 90 тыс. рублей. Чуть ниже ценник в Алуште — в среднем 80 тыс. рублей.

Для любителей роскошного отдыха тоже найдутся варианты в Крыму. Например, за 300 тыс. рублей можно провести две недели в гостинице со всеми мыслимыми удобствами. К слову, около 200 тыс. рублей стоит тур на Мальдивы.

Для тех, кто не видит смысла или не имеет возможности выкладывать баснословные деньги за жильё в роскошных апартаментах, можно найти самые простые варианты. В Ялте сдаётся жильё в гостевом доме в 400 метрах от моря за 23 тыс. рублей. Альтернативой может послужить отель 4* в турецкой Анталье за 36 тыс. рублей.