Сбербанк прикончит "Яндекс". Как 2ГИС поможет банку стать крупнейшей IT-компанией в России

Навигационный сервис "2ГИС" начал слияние со Сбербанком. Разбираемся, что это значит и как изменятся сервисы каждой из компаний после сделки.

Что случилось?

Сбербанк стал главным инвестором и владельцем контрольного пакета акций 2ГИС. Кредитная организация получит 72% картографического сервиса, ещё 3% достанется "О2О холдингу", совместному предприятию Сбербанка и Mail.ru Group (MRG). Сделка закроется после её одобрения со стороны ФАС. Случится это до конца третьего квартала 2020 года.

Отметим, что возможность приобретения 2ГИС главным банком страны на уровне слухов обсуждается давно. Первые сообщения на эту тему начали появляться ещё летом прошлого года.

Что такое 2ГИС?

2ГИС (он же "ДубльГИС", он же 2GIS) — это навигационный сервис, созданный новосибирской компанией "ДубльГИС". Она основана в 2004 году программистом и разработчиком Александром Сысоевым и его сыном Дмитрием Сысоевым. Первый и по сей день выступает генеральным директором компании.

Долгое время "ДубльГИС" оставалась независимой компанией. Но в 2015 году она привлекла $40 миллионов инвестиций от фондов Baring Vostok и ru-Net Holdings, принадлежащие бизнесмену Леониду Богуславскому. Срок этого партнёрства подходит к концу.

По данным Forbes, 2ГИС входит в десятку крупнейших российских интернет-компаний. Ежемесячная аудитория сервиса насчитывает 49,3 миллиона человек. Стоимость 2ГИС оценивается в $243 миллиона.

Что это значит?

Это значит, что Сбербанк продолжает собирать свою "перчатку бесконечности", аки Танос из "Мстителей", которая позволит крупнейшей кредитной организации в России стать ещё и крупнейшей IT-компанией. Предпосылок масса.

В апреле прошлого года Сбербанк уже приобрёл 46,5% холдинга Rambler Group, которому принадлежит несколько интернет-изданий и целый ряд интернет-сервисов.

В том же 2019 году Сбербанк создал с MRG упомянутое ранее совместное предприятие стоимостью более 100 миллиардов рублей, в которое вошли Delivery Club, "Ситимобил", а позже и "Самокат".

Задолго до этих покупок Сбербанк основательно вошёл и в другую независимую интернет-компанию. В 2016 году агрегатор такси Gett получил от кредитной организации $100 миллионов.

Было у банка совместное предприятие и с другим известным интернет-гигантом — "Яндексом". Однако этот альянс разваливается. Напомним, недавно Сбербанк отнял у "Яндекса" платёжную систему и продал ИТ-компании свою долю в "Яндекс.Маркете".

Последнее событие очередной раз доказывает, что Сбербанк готовится к финальной битве с боссом, в роли которого выступает "Яндекс". Ведь почти все остальные уже куплены.

А зачем это Сбербанку?

Более чем очевидно, что основным мотивом банка является расширение аудитории. Чтобы жить и богатеть, Сбербанку нужно дотянуться до каждого россиянина во всех категориях сферы услуг.

Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь

В противном случае за него это сделают интернет-компании. Наглядный тому пример — азиатские страны. В Китае, Японии, Вьетнаме, Малайзии синонимом банка давно являются мобильные сервисы (WeChat, Grab, Line), которые мутировали в суперприложения.

В случае с каждым из перечисленных приложений всегда был один и тот же этап, за которым следовал взрывной рост аудитории и функциональности, — создание платёжной системы.

Сбербанк прекрасно понимает, что если он не вставит кусочек себя в каждый крупнейший сервис, он проиграет битву — его заменят другой платёжной системой. Поэтому банк действует наперёд. Скупает сторонние сервисы или создаёт собственные, куда непременно интегрирует свою ДНК.

Важно отметить и то, что Сбербанк не единственный банк, который стремится стать интернет-компанией. Тот же Олег Тиньков, например, тоже давно предпочитает называть "Тинькофф" не банком, а интернет-компанией.

— И мы конкурируем с экосистемами, такими как "Яндекс" или как Mail.Ru, Amazon и так далее. Мы никакой не банк, мы прежде всего онлайн IT-компания”, — цитирует портал Banki.ru миллиардера.

И слова Олега Тинькова не пустой звук. В конце прошлого года его компания запустила суперприложение, в котором можно и банковскими услугами воспользоваться, и купить еду, и заказать такси, и т.д.

А что получим мы?

Сложно сказать, объединит ли Сбербанк все свои сервисы под одной иконкой. Точнее, мы не уверены, что это произойдёт сию минуту. Скорее всего, первым делом после обсуждаемой сделки в 2ГИС интегрируется часть сервисов кредитной организации. Тем более что навигационное приложение отлично подходит для такой синергии.

2ГИС уже сегодня, помимо навигации, предлагает доставку продуктов, еды и медикаментов, вызов такси или врача, покупку одежды или электроники.

Круто, нооо… В каждой категории 2ГИС предлагает воспользоваться инструментами других компаний, что неминуемо ведёт к запуску чужих приложений.

У Сбербанка же есть всё необходимое, чтобы под каждую услугу подставить кнопку своего сервиса. Доставка продуктов? "Самокат". Готовая еда и медикаменты? Delivery Club. Такси? "Ситимобил". Шопинг? "Беру" остался у "Яндекса", но Александр Сысоев ещё в прошлом году заявил о планах создать на основе 2ГИС маркетплейс.

***

Слияние 2ГИС со Сбербанком — ещё один этап так называемой консолидации Рунета. Процесс, когда крупная компания пожирает маленькую, является нормой для любой индустрии. Посмотрите хотя бы на рынок кино или видеоигр. Там регулярно крупные кинокомпании и издатели рынка поглощают талантливых самородков.

Хорошо это или плохо — тема отдельного материала. Однако уже сейчас можем сказать, что, с одной стороны, консолидация — сестра монополизации. А монополизация — всегда плохо. Замедляется прогресс, исчезает конкуренция, а за ней появляются новые условия. Зачастую они жёстче предыдущих.