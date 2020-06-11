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Власти Москвы рассказали, когда будут удалены собранные для пропусков личные данные граждан

Ранее мэр столицы отмечал, что использование этой информации в дальнейшем будет считаться нарушением прав граждан.

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Фото © Агентство "Москва" / Александр Авилов

Личные данные москвичей, которые использовались для пропусков, удалят, как только закончатся суды по обжалованию штрафов. Об этом сообщил руководитель столичного Департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

Как только окончатся различные судебные процессы, — ответил он на вопрос РИА "Новости" о том, когда будут удалены данные с портала.

Напомним, ранее мэр Москвы Сергей Собянин уже сообщал, что после пандемии коронавируса все данные москвичей, использованные в цифровых пропусках и приложении "Социальный мониторинг", уничтожат. Их использование возможно только в чрезвычайных ситуациях. А в обычной жизни это может расцениваться как нарушение прав граждан.

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