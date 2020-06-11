Власти Москвы рассказали, когда будут удалены собранные для пропусков личные данные граждан

Личные данные москвичей, которые использовались для пропусков, удалят, как только закончатся суды по обжалованию штрафов. Об этом сообщил руководитель столичного Департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.
— Как только окончатся различные судебные процессы, — ответил он на вопрос РИА "Новости" о том, когда будут удалены данные с портала.
Напомним, ранее мэр Москвы Сергей Собянин уже сообщал, что после пандемии коронавируса все данные москвичей, использованные в цифровых пропусках и приложении "Социальный мониторинг", уничтожат. Их использование возможно только в чрезвычайных ситуациях. А в обычной жизни это может расцениваться как нарушение прав граждан.