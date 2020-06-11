Власти Москвы рассказали, когда будут удалены собранные для пропусков личные данные граждан

Личные данные москвичей, которые использовались для пропусков, удалят, как только закончатся суды по обжалованию штрафов. Об этом сообщил руководитель столичного Департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

— Как только окончатся различные судебные процессы, — ответил он на вопрос РИА "Новости" о том, когда будут удалены данные с портала.