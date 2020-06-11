"Страшная несправедливость". Жертву ДТП с Ефремовым похоронили в родном селе под Рязанью

Сергея Захарова, который погиб в результате страшного ДТП с участием Михаила Ефремова в Москве, похоронили в его родном селе Кузьминское под Рязанью. Проститься с ним пришли родные и знакомые, а также его вдова. Один из участников церемонии назвал смерть доброго и улыбчивого Сергея страшной несправедливостью.

Гражданская панихида по Сергею Захарову состоялась в траурном зале морга в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского в Москве, а отпевали погибшего в храме Казанской иконы Божией Матери в селе Константиново.

Напомним, ДТП в центре Москвы с участием Михаила Ефремова произошло поздно вечером 8 июня. По словам очевидцев, в момент аварии артист был пьян, в полиции позже подтвердили эту информацию. В машине он находился один. Водитель фургона ВАЗ, в который врезался актёр, скончался в больнице от полученных в ДТП травм. Ефремову грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет. На время следствия суд отправил артиста под домашний арест на два месяца.