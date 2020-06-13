Польша объяснила "оккупацию" части Чехии недоразумением

"Оккупация" части Чехии в мае — это недоразумение, а не преднамеренные действия. Об этом представители МИД Польши заявили телеканалу CNN.

После того как из-за пандемии закрылись границы, польские военные охраняли пограничную с Чехией территорию возле города Пельгржимов. Как отмечает CNN, в конце мая они случайно пересекли границу, закрыв доступ к местной церкви чешским гражданам.

— Ситуация была быстро исправлена и разрешена, в том числе со стороны Чехии, — отметила польская сторона.