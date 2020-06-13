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Польша объяснила "оккупацию" части Чехии недоразумением

МИД страны заверил, что ситуация была быстро исправлена.

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Фото © wroclaw.wp.pl

"Оккупация" части Чехии в мае — это недоразумение, а не преднамеренные действия. Об этом представители МИД Польши заявили телеканалу CNN.

После того как из-за пандемии закрылись границы, польские военные охраняли пограничную с Чехией территорию возле города Пельгржимов. Как отмечает CNN, в конце мая они случайно пересекли границу, закрыв доступ к местной церкви чешским гражданам.

Ситуация была быстро исправлена и разрешена, в том числе со стороны Чехии, — отметила польская сторона.

Ранее Лайф сообщал, что в Голдапе польские пограничники задержали семью из Калининграда, которая незаконно пересекла государственную границу.

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