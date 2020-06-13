Сестра Ким Чен Ына анонсировала "следующий шаг" КНДР против Южной Кореи

КНДР разорвала отношения с Южной Кореей и готовится предпринять против неё "решительные шаги". Об этом объявила сестра северокорейского лидера и первый заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии страны Ким Ё Чжон. Что имеется в виду под таким шагом, не уточняется.

— Я думаю, что сейчас самое время уверенно прекратить отношения с властями Южной Кореи. Скоро мы предпримем следующий шаг. Пользуясь властью, данной мне высшим руководителем, нашей партией и страной, я отдала распоряжение отделу по вопросам отношений с врагом решительно предпринять следующий шаг, — приводит слова Ким Ё Чжон агентство ЦТАК.

Принятие решений относительно последующих действий Пхеньяна в отношении Сеула будет, по её словам, "возложено на Генеральный штаб Корейской народной армии".