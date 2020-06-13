Сестра Ким Чен Ына анонсировала "следующий шаг" КНДР против Южной Кореи

КНДР разорвала отношения с Южной Кореей и готовится предпринять против неё "решительные шаги". Об этом объявила сестра северокорейского лидера и первый заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии страны Ким Ё Чжон. Что имеется в виду под таким шагом, не уточняется.
— Я думаю, что сейчас самое время уверенно прекратить отношения с властями Южной Кореи. Скоро мы предпримем следующий шаг. Пользуясь властью, данной мне высшим руководителем, нашей партией и страной, я отдала распоряжение отделу по вопросам отношений с врагом решительно предпринять следующий шаг, — приводит слова Ким Ё Чжон агентство ЦТАК.
Принятие решений относительно последующих действий Пхеньяна в отношении Сеула будет, по её словам, "возложено на Генеральный штаб Корейской народной армии".
Самый серьёзный за последние годы откат в отношениях между Пхеньяном и Сеулом произошёл на прошлой неделе из-за заброса антиправительственных листовок в Северную Корею. Акцию организовал ряд неправительственных организаций Республики Корея, поддерживаемых южнокорейской оппозицией. После провокации Пхеньян заявил об утрате доверия к Сеулу и предупредил страну о "прискорбных и мучительных временах". Вслед за решительным заявлением КНДР "обрубила" все линии связи с Южной Кореей.