НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Узнавай важные новости первым

Сестра Ким Чен Ына анонсировала "следующий шаг" КНДР против Южной Кореи

Отношения двух стран в очередной раз обострились после заброса антиправительственных листовок в Северную Корею.

1071
Post cover

Ким Ё Чжон. Фото © AP Photos / Jorge Silva

КНДР разорвала отношения с Южной Кореей и готовится предпринять против неё "решительные шаги". Об этом объявила сестра северокорейского лидера и первый заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии страны Ким Ё Чжон. Что имеется в виду под таким шагом, не уточняется.

Я думаю, что сейчас самое время уверенно прекратить отношения с властями Южной Кореи. Скоро мы предпримем следующий шаг. Пользуясь властью, данной мне высшим руководителем, нашей партией и страной, я отдала распоряжение отделу по вопросам отношений с врагом решительно предпринять следующий шаг, — приводит слова Ким Ё Чжон агентство ЦТАК.

Принятие решений относительно последующих действий Пхеньяна в отношении Сеула будет, по её словам, "возложено на Генеральный штаб Корейской народной армии".

Самый серьёзный за последние годы откат в отношениях между Пхеньяном и Сеулом произошёл на прошлой неделе из-за заброса антиправительственных листовок в Северную Корею. Акцию организовал ряд неправительственных организаций Республики Корея, поддерживаемых южнокорейской оппозицией. После провокации Пхеньян заявил об утрате доверия к Сеулу и предупредил страну о "прискорбных и мучительных временах". Вслед за решительным заявлением КНДР "обрубила" все линии связи с Южной Кореей.

Выбор редакции

Loading...