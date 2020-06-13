Собчак высмеяла Стаса Костюшкина, который рассказал о надругательстве над ним в детстве

Российская телеведущая Ксения Собчак высмеяла певца Стаса Костюшкина, который ранее признался, что в детстве над ним надругались. Светская львица использовала его слова в качестве шутки в начале своей новой интернет-передачи, в которой журналистка обсуждает новости.

— Что ж дальше-то будет? Начнут наркотики нам в машины подбрасывать? А потом вообще всех изнасилуют, как Стаса Костюшкина, — сказала Собчак.

Пользователи видеосервиса возмутились такой подачей и сочли это мерзким поступком. Ведущей шоу напомнили, что у неё самой растёт сын, что выставляет Собчак в данной ситуации с ещё более худшей стороны.

— Как вы можете смеяться над детьми, которые в детстве были подвержены действиям сексуального характера? У вас ведь тоже растёт сын. Как вы могли себе это позволить? Всё ради хайпа? Это возмутительно! — написал один из комментаторов.