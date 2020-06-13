Голикова назвала число жертв коронавируса в России за апрель

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что коронавирус стал основной причиной смерти 1660 россиян в апреле. По её словам, летальность CoViD-19 в этом месяце составила от 1,6% до 2,6% в зависимости от методики подсчёта.

Замглавы кабмина уточнила, что смертность от коронавируса разделена на две группы: где заболевание идентифицировано полностью и случаи, где вирус не был подтверждён лабораторно, но основной причиной смертности считается CoViD-19.

— Если взять эти две группы, которые нам рекомендует классифицировать ВОЗ, то количество смертей от CoViD-19, когда это основная причина смерти, за апрель в России составило 1660, — сообщила Голикова на брифинге и добавила, что в 390 случаях вирус не был подтверждён лабораторно.

По словам вице-премьера, ещё 1052 человека с положительным тестом на коронавирус умерли по другим причинам — в 435 случаях вирус ускорил развитие хронических заболеваний, а в 617 не был никак связан со смертью пациента.

По данным на 13 июня, всего с момента начала эпидемии коронавируса в России выявлено 520 129 случаев коронавирусной инфекции. Более половины — 274 641 человек — полностью выздоровели. Зафиксировано 6829 летальных случаев. Уровень смертности от CoViD-19 в России сравнительно очень низкий. Для сравнения: в США более 2,1 миллиона выявленных случаев и более 112 тысяч жертв. В Великобритании — 292 тысячи и 41 тысяча соответственно.