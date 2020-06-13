Глава Минздрава назвал важный элемент профилактики CoViD-19

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил о важности ношения масок для профилактики коронавирусной инфекции. Это позволит добиться ещё больших результатов в борьбе с пандемией.

— Ношение медицинских масок или гигиенических в качестве одной из мер профилактики новой коронавирусной инфекции, особенно в общественных местах и транспорте, — очень важный элемент профилактики, — сказал ТАСС глава Минздрава.

Он уверен, что ношение масок в общественных местах будет способствовать дальнейшему снижению числа инфицированных, особенно в условиях послабления ограничений. Мурашко также призвал тщательно соблюдать меры гигиены: регулярное мытьё и дезинфицирование рук. Он напомнил и про соблюдение безопасной дистанции.