Названы регионы России с самой высокой смертностью от CoViD-19

Самая большая смертность от коронавируса в апреле была зафиксирована в Центральном федеральном округе, а именно — в Москве и Подмосковье. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на брифинге по ситуации с CoViD-19 в стране.

— Наибольшее количество смертей за апрель сосредоточено у нас в Центральном федеральном округе — это город Москва, Московская область, ну и дальше с кратным уменьшением идут Владимирская область, Брянская область, Смоленская область, Калужская область, — уточнила замглавы кабмина.

На втором месте по количеству смертей от коронавируса за апрель находится Северо-Западный федеральный округ. Там больше всего летальных случаев зарегистрировано в Санкт-Петербурге и Коми. На третьем месте стоит Приволжский федеральный округ, где основной удар пришёлся на Башкирию. Далее идут Южный, Северо-Кавказский, Сибирский, Дальневосточный и Уральский федеральные округа.

По данным на 13 июня, всего с момента начала эпидемии в России выявлено 520 129 случаев коронавирусной инфекции. Полностью выздоровело 274 641 пациент, умерло 6829 человек. Уровень смертности от CoViD-19 в России сравнительно очень низкий, на первый этап снятия ограничений по коронавирусу вышло уже 43 из 85 регионов РФ.