Салоны красоты, библиотеки и бани откроются в Петербурге с 15 июня

В Санкт-Петербурге с 15 июня возобновят работу парикмахерские, бани, фотостудии и другие предприятия бытовых услуг. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург" со ссылкой на соответствующее постановление губернатора Северной столицы Александра Беглова.

С понедельника откроют свои двери салоны красоты, риелторские и рекрутинговые агентства, библиотеки и архивы, фотостудии, мебельные магазины, организации и ИП, оказывающие бытовые услуги населению. Получить услуги горожане смогут исключительно по предварительной записи.

Также возобновят работу помывочные зоны городских бань, а также сервисы каршеринга, обслуживания и аренды самокатов и велосипедов. Последние обязаны будут дезинфицировать транспорт после каждого клиента.

До возобновления работы организации должны разработать стандарт безопасности в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора.