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Американца не пустили в клуб, и он обстрелял людей из винтовки

Пострадало восемь человек. Пьяный дебошир сбежал.

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Фото © ТАСС / Zuma

В американском штате Техас неизвестный устроил стрельбу возле одного из баров. Инцидент произошёл в городе Сан-Антонио. Как сообщает агентство MiamiHerald со ссылкой на местную полицию, стрелявший был пьян.

По предварительным данным, подозреваемый находился в компании людей, которых не пустили в бар. Это расстроило мужчину, после чего он пошёл к своей машине, а вернулся уже с винтовкой. Отмечается, что в результате стрельбы никто не погиб, а пострадавшие даже сумели собственными силами добраться до ближайшей больницы. Стрелка ищут.

Ранее Лайф рассказывал о стрельбе в Мексике, в результате которой погибло девять человек. Неизвестные ворвались в реабилитационный центр для наркозависимых и застрелили всех, кто попался им на глаза.

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