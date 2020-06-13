В Рязани подозреваемый при задержании протаранил автомобиль СОБРа

В Рязани подозреваемый во время задержания протаранил автомобиль СОБРа, чтобы скрыться от силовиков. Как сообщили в региональном управлении Росгвардии, инцидент произошёл на Солотчинском шоссе.

Сотрудники СОБРа вместе с оперативниками уголовного розыска проводили спецоперацию по задержанию подозреваемых в серии крупных хищений, совершённых на территории области. Однако один из злоумышленников особенно не хотел даваться в руки силовиков.

— Он попытался скрыться на автомобиле, протаранив блокировавший его служебный транспорт Росгвардии, но был задержан. Никто из сотрудников СОБРа не пострадал, — рассказали в Росгвардии.

В машине задержанных силовики нашли крупную сумму денег и электронные приборы для вскрытия автомобилей. Теперь подозреваемыми занимается полиция.