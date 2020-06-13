Граффити в полкилометра длиной. На Саяно-Шушенской ГЭС завершили крупнейший в стране рисунок

Гигантский рисунок-граффити с надписью "Россия", выполненный в цветах национального триколора, появился на плотине Саяно-Шушенской ГЭС. 15 художников создавали патриотический рисунок, чтобы приурочить композицию к празднованию Дня России. Из-за непогоды завершить работу удалось только поздно вечером 12 июня, однако это ничуть не расстроило участников проекта, ведь итогом стало появление самого большого рисунка-граффити в истории нашей страны.

— Саяно-Шушенская ГЭС, которая своим расположением и силой технической мысли олицетворяет нашу страну, она находится на стыке нескольких субъектов Российской Федерации. Это Тува, Красноярский край, Хакасия. Это хорошее наследие — большое сооружение, как символ трудовому подвигу. Наша команда граффитистов тоже совершает трудовой подвиг, но уже современный, — рассказывала в процессе создания гигантского рисунка заместитель руководителя исполкома ОНФ Ирина Плещёва.

Надпись в длину достигает 570 метров, в высоту — 52 метров. В общей сложности на надпись ушло около девяти тысяч литров краски.