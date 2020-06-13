На трассе в Китае взорвался огромный бензовоз. Есть жертвы — видео

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В результате взрыва бензовоза на скоростном шоссе в Китае погибло по меньшей мере четыре человека, ещё 50 пострадали. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая. ДТП произошло в городе Тайчжоу, провинция Чжэцзян.

На опубликованных кадрах видно, что площадь взрыва составила несколько десятков метров, взрывная волна без труда отбросила стоящий рядом автомобиль. Сейчас на месте ведутся спасательные работы.

#BREAKING Oil tank truck exploded on the Ningbo-Taizhou-Wenzhou expressway in east China's Zhejiang Province. The number of casualties and injured remains unknown. pic.twitter.com/0TvZTBemDC — CGTN (@CGTNOfficial) June 13, 2020