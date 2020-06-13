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На трассе в Китае взорвался огромный бензовоз. Есть жертвы — видео

Взрывная волна была такой силы, что отбросила стоящие рядом автомобили.

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Видео © Соцсети / Центральное телевидение Китая

В результате взрыва бензовоза на скоростном шоссе в Китае погибло по меньшей мере четыре человека, ещё 50 пострадали. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая. ДТП произошло в городе Тайчжоу, провинция Чжэцзян.

На опубликованных кадрах видно, что площадь взрыва составила несколько десятков метров, взрывная волна без труда отбросила стоящий рядом автомобиль. Сейчас на месте ведутся спасательные работы.

Ранее Лайф рассказывал про взрыв газа в Казани, который произошёл в здании, где находилось четыре человека. Один из них погиб под завалами, Лайф публиковал видео с места пожара.

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