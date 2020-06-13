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"Ой, боже ты мой! Упал!" Лайф публикует видео крушения самолёта в Самарской области

В результате катастрофы оба пилота погибли. Это были инструктор и курсант.

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В распоряжении Лайфа появилось видео с моментом падения самолёта Як-52 в Самарской области, в результате которого погибло два человека. Инцидент произошёл в районе аэропорта Бобровка.

Жители деревни восхищались виражами небольшого самолёта, шутили про тошноту у пилотов, и вдруг воздушное судно потеряло управление и за пару секунд рухнуло на землю.

Пока одна из очевидцев спрашивала, откуда самолёт должен появиться в поле зрения, ещё не осознавая случившегося, другая уже причитала: "Ой, боже мой, как будто упал!".

Напомним, жертвами крушения стали пилот-инструктор 1964 года рождения и курсант 2002 года рождения.

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