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В Самарской области при крушении самолёта погибли двое. Лайф публикует видео с места ЧП

По предварительным данным, это инструктор 1964 года рождения и курсант 2002 года рождения.

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В Самарской области сегодня два человека погибли при крушении самолёта Як-52. Это случилось в районе аэропорта Бобровка м.р. Кинельский, сообщили в региональном ГУ МЧС России.

По данным Лайфа, жертвами крушения самолёта стали два человека. Это инструктор и курсант ДОСААФ: Дмитрий Швайков 1964 года рождения и Алексей Баранов 2002 года рождения.

Судя по кадрам Лайфа с места аварии, воздушное судно упало в поле. Фюзеляж раскололся, пилоты погибли на своих местах.

А два дня назад самолёт разбился в Рязанской области. Там погиб один пилот. По предварительным данным, крушение произошло из-за контакта с линией электропередачи.

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