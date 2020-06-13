В Самарской области при крушении самолёта погибли двое. Лайф публикует видео с места ЧП

В Самарской области сегодня два человека погибли при крушении самолёта Як-52. Это случилось в районе аэропорта Бобровка м.р. Кинельский, сообщили в региональном ГУ МЧС России.

По данным Лайфа, жертвами крушения самолёта стали два человека. Это инструктор и курсант ДОСААФ: Дмитрий Швайков 1964 года рождения и Алексей Баранов 2002 года рождения.

Судя по кадрам Лайфа с места аварии, воздушное судно упало в поле. Фюзеляж раскололся, пилоты погибли на своих местах.