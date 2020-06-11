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Лайф публикует фото с места крушения самолёта в Рязанской области

Легкомоторное воздушное судно упало в поле, на удалении от жилых домов.

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Фото © LIFE

Лайф публикует фото с места крушения легкомоторного самолёта в Шиловском районе Рязанской области.

Фото © LIFE

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Воздушное судно упало на расстоянии от жилых домов. Разлива топлива и пожара на земле не было, сообщает пресс-служба управления МЧС России по региону. На месте работают спасатели.

По данным Лайфа, погиб один человек — пилот Ю. Девяткин 1967 года рождения. Он обрабатывал поля. Крушение произошло в полукилометре от федеральной трассы М5.

Ранее три человека погибли при крушении одномоторного самолёта в Калифорнии.

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