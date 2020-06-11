"Предвестники погодных катаклизмов". Метеоролог объяснила Лайфу природу жутковатых облаков над Екатеринбургом

Татьяна Позднякова, главный специалист Метеобюро Москвы, рассказала Лайфу, почему над Екатеринбургом появились облака, похожие на картину из фильма-катастрофы, и объяснила, что ждёт жителей города.

Она отметила, что такие явления возникают, когда подходит холодный атмосферный фронт. Перед его основной линией образуется шквальный или грозовой вал, как раз те самые тёмные тучи. Самые опасные явления в этом случае связаны с ветром.

— То, что там такие белые засветки в облаках, это потому что облака разной высоты в этой массе облачности, они по-разному подсвечиваются солнцем. Поэтому одни смотрятся совсем белыми, а другие — более тёмными. Линии неустойчивости образуются, завихрения. И получается такое волнистое облако. Как правило, такие облака — предвестники погодных катаклизмов, — рассказала Позднякова.

По её словам, в Екатеринбурге жаркая погода сменится похолоданием после прохождения грозового фронта. Метеоролог добавила, что подобное явление можно увидеть по всей территории России, однако в городах его подчас не замечают, потому что горизонт закрыт.