Политолог объяснил, почему Путин поддержал решение пензенского губернатора участвовать в выборах

Поддержка президентом России Владимиром Путиным решения губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева баллотироваться на новый срок говорит лишь о том, что президент продолжает кадровую политику, которой придерживался и раньше. Здесь нет никакой новизны. Об этом заявил Лайфу эксперт ЭИСИ Александр Малахов.

По его мнению, выводы о ставке Кремля лишь на новые кадры не совсем верны. Речь шла о том, что не только и не столько надо менять губернаторский корпус, сколько нужно привлекать новых молодых, с новыми взглядами и с новыми приёмами.

— А если действующий губернатор хорошо справляется со своими обязанностями и выполняет те целевые показатели, которые ему установлены Кремлём, то почему нет. Если говорить о Минниханове или о Голубеве, здесь люди с большим опытом, и их опыт показывает то, как они решают проблемы региона, то, как они формируют свою команду, достойно того, чтобы к этому прислушаться, — полагает Малахов.

Он отметил, что сейчас появился ещё один аспект, по которому судят о работе губернаторов, — это то, как они проявили себя в период пандемии, как и какие действия выполнялись и какие были результаты.