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Политолог объяснил, почему Путин поддержал решение пензенского губернатора участвовать в выборах

Сегодня важный показатель эффективности глав регионов — это результаты их работы во время пандемии.

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Фото © Пресс-служба Президента РФ

Поддержка президентом России Владимиром Путиным решения губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева баллотироваться на новый срок говорит лишь о том, что президент продолжает кадровую политику, которой придерживался и раньше. Здесь нет никакой новизны. Об этом заявил Лайфу эксперт ЭИСИ Александр Малахов.

По его мнению, выводы о ставке Кремля лишь на новые кадры не совсем верны. Речь шла о том, что не только и не столько надо менять губернаторский корпус, сколько нужно привлекать новых молодых, с новыми взглядами и с новыми приёмами.

А если действующий губернатор хорошо справляется со своими обязанностями и выполняет те целевые показатели, которые ему установлены Кремлём, то почему нет. Если говорить о Минниханове или о Голубеве, здесь люди с большим опытом, и их опыт показывает то, как они решают проблемы региона, то, как они формируют свою команду, достойно того, чтобы к этому прислушаться, — полагает Малахов.

Он отметил, что сейчас появился ещё один аспект, по которому судят о работе губернаторов, — это то, как они проявили себя в период пандемии, как и какие действия выполнялись и какие были результаты.

Напомним, 29 мая действующий глава Татарстана Рустам Минниханов подтвердил намерение снова выдвигаться на пост президента республики. Российский лидер поддержал это решение. Поддержку позже получили и главы Ростовской и Пензенской областей, которые также решили баллотироваться на второй срок.

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