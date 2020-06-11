В Минздраве рассказали, что может ухудшить ситуацию с коронавирусом. Это повторное попадание инфекции в страну извне, а также природные факторы.
— И говорят и сегодня уже статистические данные о том, что да, бывают повторные заносы. Это те, скажем, населённые пункты и государства, где ситуацию удалось стабилизировать, — сказал глава ведомства Михаил Мурашко в эфире телеканала "Россия 1".
Министр здравоохранения добавил, что также играют роль природно-климатические факторы.
Напомним, число выявленных случаев CoViD-19 в России достигло полумиллиона. Вместе с этим заболеваемость по стране продолжает падать, уровень смертности от коронавирусной инфекции держится на сравнительно низком уровне.