Москвичей предупредили о грозовых дождях с градом и сильном ветре

Столичное ГУ МЧС предупредило москвичей о грозовых дождях с градом и порывистом ветре до 23 м/с. Такие погодные условия будут наблюдаться в городе сегодня до 22 часов.
В некоторых районах ожидаются очень сильный дождь, ливень и крупный град. Поэтому специалисты советуют по возможности отказаться от поездок на личном автомобиле, а если всё-таки пришлось отправиться в поездку, то нужно соблюдать скоростной режим.
Также не рекомендуется находиться у водоёмов, купаться и рыбачить. Следует обходить рекламные щиты и шаткие конструкции и ни в коем случае не укрываться под деревьями.
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