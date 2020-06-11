Москвичей предупредили о грозовых дождях с градом и сильном ветре

Столичное ГУ МЧС предупредило москвичей о грозовых дождях с градом и порывистом ветре до 23 м/с. Такие погодные условия будут наблюдаться в городе сегодня до 22 часов.

В некоторых районах ожидаются очень сильный дождь, ливень и крупный град. Поэтому специалисты советуют по возможности отказаться от поездок на личном автомобиле, а если всё-таки пришлось отправиться в поездку, то нужно соблюдать скоростной режим.

Также не рекомендуется находиться у водоёмов, купаться и рыбачить. Следует обходить рекламные щиты и шаткие конструкции и ни в коем случае не укрываться под деревьями.