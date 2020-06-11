Адвокату доцента-расчленителя Соколова предложили защищать в суде Ефремова

Адвокату Александру Почуеву, который представляет интересы петербургского доцента-расчленителя Олега Соколова, предлагали защищать и актёра Михаила Ефремова. Об этом заявил сам Почуев.

— Да, и мне предлагали вступить в защиту актёра Ефремова и ждали моей реакции. Реакция стабильна — право на защиту свято с древних времён. Только репрессивные режимы и примитивные культуры отрицают необходимость обвиняемому защищаться от "инквизиции". А обязанностью адвоката всегда было становление на защиту прав того, на кого направлено обвинение. Адвокат — это правозащитник в силу закона для каждого из вас. Если у кого-то не хватает средств на адвоката, общество посредством государства предоставляет адвоката по назначению за счёт бюджета, — пояснил Лайфу Почуев, не уточнив, был ли заключён договор, а если нет — по какой причине.

Почуев завил, что не верит информации о том, что адвокат Александр Добровинский мог отказаться от защиты Михаила Ефремова и решил бесплатно стать защитником семьи погибшего в ДТП Сергея Захарова.

— Я не верю тем публикациям, которые выставляют адвокатов как беспринципных популистов, которые сначала публично отказываются от защиты одного, а потом яростно встают на одну сторону с обвинением. К примеру, не верю в то, что, согласно некоторым СМИ, известный адвокат Добровинский сначала публично отрёкся от защиты Ефремова, а затем заключил соглашение с потерпевшей стороной, — отметил Почуев.

Напомним, ДТП в центре Москвы с участием Михаила Ефремова произошло поздно вечером 8 июня. По словам очевидцев, в момент аварии артист был пьян, в полиции позже подтвердили эту информацию. В машине он находился один. Водитель фургона ВАЗ, в который врезался актёр, скончался в больнице от полученных в ДТП травм. Ефремову грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет. На время следствия суд отправил артиста под домашний арест на два месяца. В рамках расследования возбуждено дело о сбыте наркотиков.