На рюмку хватит. Сколько зарабатывают Ефремов и поддержавшие его коллеги

После резонансного ДТП с Михаилом Ефремовым Лайф решил выяснить, сколько зарабатывает театральная элита и почему "своих" не бросают.

Резонансное ДТП, виновником которого стал скандально известный актёр Михаил Ефремов, и смерть простого человека из Рязани — 57-летнего Сергея Захарова — в очередной раз ярко обозначили проблемы обычных людей и элиты. Человек, севший пьяным за руль, совершил преступление, убийство. Внезапно часть его коллег начала защищать виновника катастрофы и даже оправдывать. Где вы видели такое в вашей любимой Америке или Европе? Приведите срочно пример!

Несмотря на свою агрессивную гражданскую позицию и образ непримиримого борца с государством, в жизни актёр без стеснения брал деньги у этого самого государства. Финансовое состояние Ефремова можно назвать "то пусто, то густо". В 2015 году он получил 212 тысяч рублей от киноклуба-музея "Эльдар", в 2016-м — миллион рублей от "Современника", а самый "сытый" у него был 2018 год, когда Ефремов заработал на спектаклях 11,2 млн рублей в этом театре. Почти по миллиону в месяц. Было бы ещё больше, но в том же году у него сорвался контракт ещё на 2,5 млн. Всё это, разумеется, без учёта корпоративов, закрытых выступлений, съёмок в кино и прочего. Судя по его многочисленным долгам по штрафам и налогам, деньги он предпочитал спускать на весёлые загулы.

Друзья Ефремова

Круг ближайших "адвокатов" Ефремова составили: Елена Яковлева, которая полагает, что в аварии виноват некий "человек на заднем сиденье автомобиля", Елена Ксенофонтова, которая искренне считает, что артиста лишать наград нельзя, а Алексей Панин и вовсе обещает пойти за Ефремовым до самой тюрьмы. Кроме того, в первые же часы выручать смертельно пьяного Ефремова приехали Сергей Гармаш, Иван Стебунов и Никита Высоцкий.

Актёр театра "Современник" Сергей Гармаш — один из первых, кто узнал об автоаварии, которую устроил Михаил Ефремов, и приехал его поддержать. В последнее время Гармаш часто мелькает на экранах телевизоров и билбордов, рекламируя банковские услуги. Судя по его доходам, в последние годы он зарабатывает выступлениями в театрах 200 — 500 тыс в год. В 2015 году он получил 535 тысяч от Красноярского государственного театра оперы и балета и 200 тысяч — от Воронежского концертного зала, он же заплатил ещё 160 тысяч в 2018 году. В 2016 году 242 тысячи — от Мариинского театра, а также 299 тысяч — от Санкт-Петербургской филармонии им. Дмитрия Шостаковича. А в 2019 году — 220 тысяч рублей заплатила Карельская государственная филармония. Зато за пределами сцены Гармаш "поднимает" совсем другие деньги: так, в 2015 году за рекламу "Почта банка" он получил почти 31 млн рублей, а в 2018-м — уже 36 млн. При этом, согласно сайту судебных приставов, у Сергея Гармаша с 2019 года не оплачено четыре тысячи рублей за нарушение правил дорожного движения.

А вот Иван Стебунов — коллега Ефремова по театральной работе, которого подозревали в том, что и он мог находиться с женой в автомобиле Ефремова во время ДТП. По данным базы СПАРК, получил в 2016 году чуть более 200 тысяч за работу в Молодёжном театре Алтая имени В.С. Золотухина. Стебунов до сих пор расплачивается по кредиту за подержанный джип Mercedes GL 2014 года. Он тоже не отличается примерным поведением на дорогах — за ним числится несколько штрафов, в том числе и по которым открыты исполнительные дела.

Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Старый друг и товарищ Михаила Ефремова — автор стихов проекта "Гражданин поэт" — тоже большой любитель выпить , активный противник "кровавого путинского режима", любитель Гитлера и Власова, либеральный писатель Дмитрий Быков. Поступок Ефремова оценил расплывчато, сообщив, что произошла трагедия. Впрочем, такая активная гражданская позиция не мешает Дмитрию Львовичу зарабатывать в государственных театрах. Так, в 2012 году Московский театр Олега Табакова заплатил Быкову 438 240 рублей, а в 2018 году мастерская Петра Фоменко заплатила 25 тысяч рублей. Всё это, разумеется, помимо иного заработка.

Наверное, самый экстравагантный современный российский артист — Алексей Панин, известный прежде всего своими весьма нетипичными для средней полосы наклонностями. Артист, разумеется, в силу возможностей сражается против Путина , против России , против памяти о Великой Отечественной войне. Последний раз выступил против друзей и близких покойного актёра Кокшенова , сказав, что последний "кормил его сосисками". Зато Алексей выступил в защиту Михаила Ефремова, очевидно, увидев в нём родственную душу.

— Я плачу. Михаил Ефремов — один из немногих артистов, которых я очень сильно люблю. Он — гений. Не знаю, как произошла авария, сочувствую близким погибшего, но я всегда буду на стороне Ефремова. Если Михаила Ефремова посадят, я пойду с ним, — сказал Алексей Панин. Стоит отметить, что с деньгами у него проблемы — из театра его выгнали, а общая задолженность превышает два с половиной миллиона рублей.

Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов

Случившаяся трагедия стала предметом бурного обсуждения в социальных сетях. Граждане спорят, как же вышло, что "грандиозный русский актёр" может присесть в тюрьму. Версии были разные. Так, например, Антон Догаев предположил, что напоили актёра Ефремова сотрудники ФСБ . Версия, конечно, интересная, но чуть раньше Дмитрий Быков просил не травить артиста за слабости .

Фото © ТАСС / Анна Салынская

— Я приношу соболезнования семье погибшего. Я приношу соболезнования и хочу сказать слова поддержки семье Михаила Ефремова. Это страшное горе. Как-то так, — сказала актриса Елена Ксенофонтова.

Отметим, что в базах данных упоминается только один контракт Ксенофонтовой: 106 тысяч рублей она получила от Рязанского областного театра драмы. Также выручать заблудшего алкоголика приехал его друг, известный артист — Никита Высоцкий. За 2019 год, согласно имеющимся сведениям, кроме всего остального, он получил 990 тысяч рублей от Культурного центра города Нижнекамска. Согласно сайту судебных приставов, имеет задолженность 800 рублей с 2019 года.

Высказалась о случившемся и Елена Яковлева — актриса столичного "Современника" и других театров, известная по роли проститутки в фильме "Интердевочка" и по роли следователя в сериале "Каменская". Она полагает, что Михаил Ефремов, безусловно, виноват, но главный злодей — это некий человек, который якобы сидел на заднем сиденье автомобиля.