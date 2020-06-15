Отмазать — значит победить народ. Для чего за Ефремова вступается элита и тусовка

"Отмазывать" — грубое слово. Некрасивое. Всё, что происходит вокруг кейса Ефремова, — прекрасная картина общества. А точнее — представление общества о том, какова "творческая элита", а главное — её, "элиты", самопрезентация.

Надо сказать, самопрезентация удалась на славу. Да так, что надо эту элиту ставить на карантин не до июля, а лет на десять, с выездом с концертами на Север. Оказалось, что Москва — город маленький: все всех знают, все со всеми ходили в школу, порою жили вместе, занимались сексом или бухали, и на основании этих credentials тут назначаются локальные гении, выдающиеся актёры и главные редакторы журналов, где каждая страница — реклама. Независимо от профессиональных и человеческих качеств. И теперь эта небольшая группа людей, объединённая шкурными и половыми интересами, заявила о своей тотальной солидарности с правонарушителем, находившимся в момент преступления (непредумышленного убийства) под действием алкоголя и наркотиков.

Они так яростно вписались за своего, что это уже напоминает выступления белой профессуры в защиту американских погромщиков. Потому что, если не выступишь в защиту и промолчишь, будешь признан неблагонадёжным. А дальше уже и финансирование под угрозой, и будущая научная работа тоже. Так что наши взяли под козырёк друг другу и приступили к размыванию сюжета.

В таких случаях опытный пропагандист вам скажет: самое главное — размазать моральные рамки, размыть границы ответственности, в идеале, конечно, переложить вину на кого-то другого, желательно на жертву. Если невозможно на жертву, то можно на Собянина (за то, что не поставил отбойники, чтобы пьяные, обдолбанные актёры могли спокойно ездить) или на Путина (создал атмосферу пьянства в творческих союзах, хоть сам исключительно коварно не пьёт вообще).

Кого мы только не услышали за эту неделю. Какие только лучи поддержки Михаилу Ефремову не были отправлены. Вплоть до момента переключения объекта/субъекта: "Дело не в Ефремове. Дело в нас. В абсолютно лицемерном обществе, которое не видит собственного лицемерия".

Охренеть. Какое неизящное обобщение. Это кто тут абсолютно лицемерное общество, кроме московской золотой и позолоченной тусовочки? Родня убитого Захарова? Десантура Рязани? Все эти люди, которые развозят еду москвичам? Кто? Мои друзья не виноваты в том, что некто Ефремов — убийца. И друзья моих друзей тоже. А это очень много людей. Тогда говорите строго за себя: "Я лицемерная тварь" и т.д. Будет честно. Можно даже встать на одно колено.

Все эти заявления медийных лиц — прямо прекрасная заготовка на тему "Как надо отмазывать классово близких преступников при помощи установления морального релятивизма". Миллениалы и урбанисты могут посмотреть термин "моральный релятивизм" в Википедии, чтобы понять, о чём вообще идёт речь.

Удивительно, что такой серьёзный мужчина, как телеведущий Михаил Леонтьев, как-то близко к сердцу принял ситуацию и назвал критикующих Захарова "моральными уродами". Возможно, сработала поколенческая солидарность или просто общие культурные интересы. Удивительно другое: сам Михаил ответственный перед социумом человек настолько, что не ездит за рулём никогда. "Что же за люди-то такие? Что это такое вообще творится? Это какая-то языческая вакханалия: сакральная жертва им нужна. Вот заколем публично, возвопим — и будет всё в порядке. <…> Всем плевать: на Мишку плевать, на Захарова — плевать всем", — сказал Леонтьев. Нет, Михаил, не плевать. Жизнь Захарова имеет значение.

Но законы тусовки, которая себя откровенно уже противопоставила народу, жестоки. И вот уже писатель Дмитрий Быков честно и прямо, вполне по-мужски говорит о своей дружбе с актёром и что не хочет его критиковать. Правда, будучи опытным пропагандистом, он тут же использует простенький энэлпишный приём переключения: тут же обвиняет всех остальных в "травле актёра", то есть пытается внушить трезвомыслящему (пардон за каламбур) обществу чувство вины. Это чистая манипуляция. Для того чтобы потом перейти уже к описанию чудовищных страданий самого Ефремова. Тут он давит на жалость и сострадание как на неотъемлемую часть характера русского народа.