"Чтобы не хайповали". Юрист рассказал, что может грозить владельцам бара из-за исчезновения видео с Ефремовым

Исчезновение записей со внутренних камер наблюдения любимого бара Михаила Ефремова Ulysses может быть связано с тем, что владельцы заведения просто не хотели лишнего хайпа и штрафов за нарушение режима работы в условиях пандемии. Такое предположение сделал полковник милиции в отставке, заслуженный юрист России Иван Соловьёв.

— Чтобы не попасть под штрафные санкции за нарушение режима самоизоляции, они, скорее всего, это видео удалили, потому что их в первую очередь нужно было бы привлекать к ответственности. Я думаю, это всё было сделано "тихой сапой", чтобы не раздувать и чтобы журналисты не хайповали на этой теме, — передаёт его слова НСН.

Соловьёв пояснил, что исчезновение записи в подобных случаях может повлечь уголовную статью лишь в том случае, если удастся доказать преднамеренное уничтожение улик.

Перед смертельным ДТП актёр Михаил Ефремов сильно поругался с владельцем любимого бара Ulysses Pub. Сейчас бар не работает.