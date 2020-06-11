В России увеличивается минимальное пособие по безработице за май — июль

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, увеличивающее минимальное пособие по безработице за май — июль до 4,5 тысячи рублей, а также устанавливающее другие меры поддержки граждан в условиях пандемии.

— Безработные граждане получат дополнительную помощь от государства. Постановление об этом подписал председатель Правительства России Михаил Мишустин... Минимальное пособие по безработице за май — июль увеличивается до 4,5 тысячи рублей, — говорится в сообщении кабмина.

Кроме того, тем безработным россиянам, у кого после 1 марта закончился период выплаты пособия, ещё на три месяца продлили возможность его получать. Также расширено число семей с детьми, которым выплатят пособие на ребёнка в размере трёх тысяч рублей в месяц.