В России увеличивается минимальное пособие по безработице за май — июль

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, увеличивающее минимальное пособие по безработице за май — июль до 4,5 тысячи рублей, а также устанавливающее другие меры поддержки граждан в условиях пандемии.
— Безработные граждане получат дополнительную помощь от государства. Постановление об этом подписал председатель Правительства России Михаил Мишустин... Минимальное пособие по безработице за май — июль увеличивается до 4,5 тысячи рублей, — говорится в сообщении кабмина.
Кроме того, тем безработным россиянам, у кого после 1 марта закончился период выплаты пособия, ещё на три месяца продлили возможность его получать. Также расширено число семей с детьми, которым выплатят пособие на ребёнка в размере трёх тысяч рублей в месяц.
Ещё одна мера поддержки касается индивидуальных предпринимателей, которые вынуждены были прекратить свою деятельность после 1 марта и официально признаны безработными. Они будут получать максимальное пособие в 12 130 рублей.
Лента новостей
Было чем поживиться. Лайф снял с дрона особняк преподавателя МГУ, которого ограбили на 17 млн
сегодня в 16:23
Собянин попросил москвичей оставаться дома в День России и во время Парада Победы
сегодня в 16:18
Школьница устроила разборки со стрельбой своему бывшему. За интим-фото его ранили в ногу
сегодня в 16:08