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В России увеличивается минимальное пособие по безработице за май — июль

Кроме того, прекратившие деятельность предприниматели будут получать максимальное пособие.

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Фото © ТАСС / Владимир Машатин

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, увеличивающее минимальное пособие по безработице за май — июль до 4,5 тысячи рублей, а также устанавливающее другие меры поддержки граждан в условиях пандемии.

Безработные граждане получат дополнительную помощь от государства. Постановление об этом подписал председатель Правительства России Михаил Мишустин... Минимальное пособие по безработице за май — июль увеличивается до 4,5 тысячи рублей, — говорится в сообщении кабмина.

Кроме того, тем безработным россиянам, у кого после 1 марта закончился период выплаты пособия, ещё на три месяца продлили возможность его получать. Также расширено число семей с детьми, которым выплатят пособие на ребёнка в размере трёх тысяч рублей в месяц.

Ещё одна мера поддержки касается индивидуальных предпринимателей, которые вынуждены были прекратить свою деятельность после 1 марта и официально признаны безработными. Они будут получать максимальное пособие в 12 130 рублей.

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