Собянин подписал закон об онлайн-голосовании

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал закон о проведении эксперимента по организации и осуществлению онлайн-голосования. Документ опубликован на официальном сайте правительства столицы.
— Закон регулирует отношения, возникающие в связи с проведением эксперимента по организации и осуществлению дистанционного электронного голосования на выборах в органы государственной власти города Москвы и выборах в органы местного самоуправления внутригородских муниципальных образований, — говорится в документе.
Согласно закону, онлайн-голосование будет проходить одновременно с традиционным в сроки, которые определит столичная избирательная комиссия. Для участия в электронном голосовании избирателям нужно будет подать соответствующее заявление на портале. Заявка может быть подана не ранее чем за 45 дней и не позднее чем за три дня до выборов. При желании москвичи смогут отозвать заявление и явиться на избирательные участки.
Ранее сообщалось, что жители двух регионов — Москвы и Нижегородской области — смогут принять участие в электронном голосовании по поправкам в Конституцию РФ. Оно пройдёт на спецпортале 2020og.ru. Гражданам нужно до 14:00 21 июня подать заявления на портале "Госуслуги" или сайте mos.ru (для москвичей). Онлайн-голосование стартует в 10:00 25 июня и завершится в 20:00 30 июня.
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