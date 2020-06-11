Собянин подписал закон об онлайн-голосовании

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал закон о проведении эксперимента по организации и осуществлению онлайн-голосования. Документ опубликован на официальном сайте правительства столицы.

— Закон регулирует отношения, возникающие в связи с проведением эксперимента по организации и осуществлению дистанционного электронного голосования на выборах в органы государственной власти города Москвы и выборах в органы местного самоуправления внутригородских муниципальных образований, — говорится в документе.

Согласно закону, онлайн-голосование будет проходить одновременно с традиционным в сроки, которые определит столичная избирательная комиссия. Для участия в электронном голосовании избирателям нужно будет подать соответствующее заявление на портале. Заявка может быть подана не ранее чем за 45 дней и не позднее чем за три дня до выборов. При желании москвичи смогут отозвать заявление и явиться на избирательные участки.