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В Подмосковье решили с 12 июня открыть летние веранды в кафе и ресторанах

А с 15 июня для жителей Московской области откроются музеи.

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Фото © Pixabay

В Подмосковье с 12 июня откроют летние веранды в ресторанах и кафе. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьёв.

В эту пятницу мы откроем летние веранды для ресторанов и кафе. Уже можно отдыхать на улице, и, соответственно, этот сервис будет открыт, — рассказал он в интервью на телеканале "Россия-1".

Воробьёв добавил, что музеи для посетителей откроются 15 июня. Также с этого дня на привычный режим работы переходят поликлиники. Врачи будут готовы делать все плановые операции.

Напомним, в Москве летние веранды кафе и ресторанов начнут работу с 16 июня.

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