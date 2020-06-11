В Подмосковье решили с 12 июня открыть летние веранды в кафе и ресторанах

В Подмосковье с 12 июня откроют летние веранды в ресторанах и кафе. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьёв.

— В эту пятницу мы откроем летние веранды для ресторанов и кафе. Уже можно отдыхать на улице, и, соответственно, этот сервис будет открыт, — рассказал он в интервью на телеканале "Россия-1".

Воробьёв добавил, что музеи для посетителей откроются 15 июня. Также с этого дня на привычный режим работы переходят поликлиники. Врачи будут готовы делать все плановые операции.