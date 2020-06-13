"Речь идёт о революции". Анджела Дэвис дала оценку масштабным протестам в США

Символ движения за права заключённых и чернокожих в США в 70-х годах прошлого века, 76-летняя правозащитница и социолог Анджела Дэвис прокомментировала массовые акции протеста в США, вызванные смертью афроамериканца Джорджа Флойда. В интервью порталу Truthout она сравнила происходящее в США с революцией, добавив, что для наведения порядка в стране необходимо пересмотреть вопрос функционирования некоторых силовых институтов государства или даже упразднить их.

— Угрозы безопасности обусловлены неспособностью институтов в нашей стране заниматься проблемами здравоохранения, вопросами насилия, образованием и т.д. Итак, упразднение (тюрем и некоторых силовых институтов государства) — это действительно переосмысление того будущего, о котором мы мечтаем, социального будущего, экономического будущего, политического будущего. Я бы сказала, что речь идёт о революции, — заявила Дэвис.

Как отметила правозащитница, почти всю свою жизнь она посвятила защите прав различных групп граждан и зачастую эта борьба казалась её сторонникам безрезультатной. Приходилось объяснять, что борьба за права чернокожих будет долгой. Но даже сама Дэвис не могла предположить такой реакции американского общества на смерть Джорджа Флойда.

— Не знаю, думала ли я когда-нибудь такое пережить, — заявила Дэвис.