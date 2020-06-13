СМИ узнали дату публикации расширенной версии доклада Мюллера по России

Министерство юстиции США опубликует к 19 июня расширенную версию доклада спецпрокурора Роберта Мюллера о так называемом российском вмешательстве в президентские выборы 2016 года. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Инсайдер утверждает, что в документе, в частности, будет больше информации об экс-помощнике президента США Роджере Стоуне, которого в феврале приговорили к 40 месяцам тюрьмы. Его признали виновным в даче ложных показаний о своих контактах с WikiLeaks, попытке помешать расследованию со стороны конгресса США и в запугивании свидетеля. По данным агентства, Минюст США уже уведомил суд в Вашингтоне о дате публикации менее отредактированной версии доклада.
Напомним, бывший глава ФБР и экс-спецпрокурор США Роберт Мюллер расследовал дело о так называемом российском вмешательстве в выборы американского президента почти два года. Согласно его докладу, ни один американец, в частности из штаба Трампа, не был в сговоре с Россией во время президентских выборов в 2016 году. Сам Трамп неоднократно отвергал подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами. Москва также называла беспочвенными заявления о вмешательстве в американские выборы.