Стало известно, в каких сферах в России была самая высокая зарплата в начале года

Самую высокую зарплату в среднем за первые три месяца 2020 года в России получали специалисты, занимающиеся финансовой и страховой деятельностью, — 106,6 тысячи рублей. Рейтинг экономических отраслей по уровню оплаты труда опубликовал RT, изучив данные Росстата.

Вторую строчку в списке заняла отрасль добычи полезных ископаемых, работники которой в среднем получали 85,6 тысячи рублей. На третьем месте — информационная и телекоммуникационная область — 81 тысяча рублей.

Самые низкие заработные платы в среднем за I квартал получали сотрудники гостиниц и предприятий общественного питания — 29 тысяч рублей. В тройку лидеров антирейтинга также попали сельское хозяйство со средней зарплатой сотрудников в размере 30,9 тысячи рублей, а также сфера водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов и деятельности по ликвидации загрязнений — 35,1 тысячи рублей.

В целом по стране средняя зарплата по итогам I квартала 2020 года выросла на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 48,3 тысячи рублей.