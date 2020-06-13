Пожар на французской атомной подлодке потушен спустя 14 часов

Пожар на атомной подводной лодке (АПЛ) Perle на военно-морской базе во французском Тулоне полностью потушен. Об этом на своей странице в "Твиттере" сообщила министр обороны Франции Флоранс Парли. Она уточнила, что огонь тушили более 200 человек на протяжении 14 часов.

— Сегодня ночью в 00:50 пожар на борту подводной лодки Perle был потушен после более 14 часов борьбы, в которой участвовали около сотни пожарных, а также более 150 человек, которые оказывали им содействие. Спасибо им, — написала глава французского оборонного ведомства.

В префектуре подчеркнули, что подводная лодка находилась на техобслуживании, на ней не было вооружения и ядерного топлива, а потому и утечек радиации нет.