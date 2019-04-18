В США опубликовали доклад Мюллера по "российскому делу"

Минюст США опубликовал отредактированный доклад спецпрокурора Роберта Мюллера по так называемому российскому делу.

Напомним, ранее глава Минюста США Уильям Барр провёл пресс-конференцию, которая была посвящена публикации полной версии доклада об итогах расследования. Барр подтвердил, что "ни один американец" не был в сговоре с РФ. При этом он считает, что Москва всё же "вмешивалась" в предвыборный процесс.

Спецпрокурор Мюллер расследовал дело о "влиянии" России на американские выборы с 2017 года. Завершилось расследование только в марте 2019-го.