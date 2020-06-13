Трамп заявил о готовности признать поражение в случае проигрыша на выборах президента

Президент США Дональд Трамп готов признать своё поражение на будущих президентских выборах 2020 года, если за него не проголосует достаточное количество выборщиков. Об этом американский лидер заявил, комментируя слова своего соперника по предвыборной гонке Джо Байдена, что Трампа ждёт военный переворот, если он откажется признавать поражение и покидать Белый дом.

— Конечно, если я не выиграю, то не выиграю, — приводит слова Трампа телеканал Fox News.

Однако своё возможное поражение на выборах Трамп расценил как "очень печальный момент для страны". По его мнению, в случае прихода к власти демократов во главе с Байденом вся их стратегия сведётся к "избавлению от полицейских департаментов" и игнорированию проблемы протестов.