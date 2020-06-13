В отдельных районах Норильска ПДК нефтепродуктов превышена в 52 тысячи раз

У правого берега реки Амбарной, куда попало дизельное топливо после аварии на ТЭЦ-3 в Норильске, предельно допустимая концентрация (ПДК) нефтепродуктов была превышена в 52 тысячи раз, а у левого — в 866 раз.
— Из разных мест после аварии было взято 16 проб донных отложений, 35 проб грунта и 250 проб воды из реки Амбарной. По результатам анализа проб было зафиксировано превышение ПДК у правого берега в 52 тысячи раз, у левого — в 866 раз, — передаёт ТАСС сообщение источника из экстренных служб.
При этом он отметил, что концентрация нефтепродуктов в акватории реки Амбарной снижается. В пределах боновых заграждений ПДК проб воды превышена в 30 раз, за заграждениями — в 12 раз. Но ещё неделю назад ПДК нефтепродуктов в реке была превышена в 200 раз.
Авария на ТЭЦ-3 произошла 29 мая, в результате разлилось 20 тысяч тонн нефтепродуктов, общая площадь загрязнения составила 180 тысяч квадратных метров. В Красноярском крае введён режим ЧС федерального уровня, произошедшее уже называют экологической катастрофой. По данным Росприроднадзора, причиной разлива нефтепродуктов могла стать просадка бетонной площадки, на которой установлен топливный бак.