В отдельных районах Норильска ПДК нефтепродуктов превышена в 52 тысячи раз

У правого берега реки Амбарной, куда попало дизельное топливо после аварии на ТЭЦ-3 в Норильске, предельно допустимая концентрация (ПДК) нефтепродуктов была превышена в 52 тысячи раз, а у левого — в 866 раз.

— Из разных мест после аварии было взято 16 проб донных отложений, 35 проб грунта и 250 проб воды из реки Амбарной. По результатам анализа проб было зафиксировано превышение ПДК у правого берега в 52 тысячи раз, у левого — в 866 раз, — передаёт ТАСС сообщение источника из экстренных служб.

При этом он отметил, что концентрация нефтепродуктов в акватории реки Амбарной снижается. В пределах боновых заграждений ПДК проб воды превышена в 30 раз, за заграждениями — в 12 раз. Но ещё неделю назад ПДК нефтепродуктов в реке была превышена в 200 раз.