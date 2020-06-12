Французский журналист заявил, что США могут повторить участь Советского Союза

Сегодняшняя Америка, по его мнению, переживает четыре кризиса одновременно.

Французский обозреватель Николя Бавре предрёк США повторение судьбы СССР. Материал опубликован в газете Le Figaro.

Он уточнил, что сегодня в стране одновременно проходит сразу четыре кризиса, в том числе и из-за политики президента Дональда Трампа, которую Бавре назвал самоубийственной.

Эпидемия коронавируса, ставшая для Америки новым Пёрл-Харбором, унесла жизни уже более чем 110 тысяч граждан. Кроме того, она вызвала волну безработицы: за три месяца более 45 миллионов жителей потеряли место трудоустройства.

Смерть афроамериканца Джорджа Флойда после жёсткого задержания полицейскими в Миннеаполисе вызвала акции протеста, беспорядки и грабежи. Уличные разгромы напоминают протесты 1968 года после убийства Мартина Лютера Кинга.

А вот желание Трампа подавить восстания силами армии вводит Америку в хаос, считает обозреватель. Подобными действиями глава государства, по мнению Бавре, уничтожает систему сдержек и противовесов.

При этом Трамп всё ещё имеет хорошие шансы на переизбрание в должности, но, как отмечает Бавре, подобное возможно из-за слабости конкурента от демократов Джо Байдена.