Возможность продления проездных в столичном метро появилась в мобильном приложении

Пассажиры столичной подземки могут проверить размер компенсации за отсутствие поездок по транспортным картам через мобильное приложение "Метро Москвы". Об этом сообщили в пресс-службе московского Дептранса. Кроме того, пользователи устройств на базе Android с технологией NFC смогут самостоятельно продлить проездные не выходя из дома.

— Обращаем внимание наших пассажиров, что действие билетов будет продлено, как только транспортная карта будет поднесена к NFC-считывателю телефона. Поэтому, если вы не планируете совершать поездки на столичном транспорте в ближайшее время, не стоит спешить тестировать новую функцию сервиса, — предупредили в департаменте.

Для того чтобы воспользоваться услугой, необходимо установить свежее обновление приложения "Метро Москвы". В Дептрансе напомнили, что продлены будут лишь те проездные, по которым в период с 30 марта по 8 июня было совершено не более 22 поездок, а в период с 30 марта по 11 мая — не более восьми.