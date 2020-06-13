В Испании суд отклонил апелляцию россиянки, осуждённой за жестокое убийство больного мужа

Верховный суд в Испании отклонил апелляцию россиянки Светланы Батуковой, которую приговорили к 14 годам тюрьмы за жестокое убийство мужа-немца. Об этом сообщает испанское издание Majorca Daily Bulletin.

В апелляции женщина утверждала, что её муж погиб после нападения собак. Но суд пришёл к выводу, что повреждения на теле мужчины были нанесены ножом. А перед убийством россиянка дала пенсионеру-мужу седативный препарат.

Убийство произошло в апреле 2006 года. По версии следствия, Батукова сначала накачала мужа лекарствами, затем ударила несколько раз ножом, а после тело скормила собаке — американскому стаффордширскому терьеру. Суд счёл вину женщины доказанной и приговорил её к 14 годам лишения свободы. Кроме того, в инстанции сочли действия россиянки чрезвычайно тяжкими из-за хладнокровности. Там же указали, что у супруга женщины не было возможности защищаться из-за состояния здоровья, а после нападения она не вызвала медиков.