Пьяный россиянин при задержании отбивался живым удавом по кличке Кокаин — видео

В Екатеринбурге сотрудники ДПС остановили пьяного водителя, который при задержании стал отбиваться от них живой змеёй. Видео, снятое очевидцами инцидента, опубликовало агентство Ura.ru.

Как рассказали в местном управлении МВД России, произошло всё около двух часов ночи. Наряд ДПС заметил странные манёвры одного автомобиля и начал погоню, которая продолжалась недолго. При попытке задержать нарушителя он оказал сопротивление, вооружившись пресмыкающимся.

Полицейские взяли палки и, отбиваясь от змеи, вытащили лихача из машины, а животное поймали и забрали на передержку. Как позже выяснили зоозащитники, им оказался неядовитый колумбийский радужный удав. Кроме того, перед задержанием пьяный хозяин уточнил, что удава зовут Кокаин.

— Нарушитель — ранее судимый местный житель 1963 года рождения — был доставлен в дежурную часть отдела полиции № 15 для разбирательства. Мужчина был привлечён к административной ответственности по ст. 12.26 КоАП РФ за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, — сообщили в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу.