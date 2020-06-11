НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Узнавай важные новости первым

Сбербанк объяснил, почему выплаты на детей списывал за долги

Один из вариантов — поступившее зачисление не было промаркировано как социальная помощь.

740
Post cover

Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Кирилл Зыков

Сбербанк подтвердил, что у некоторых клиентов единовременные выплаты на детей

списали в счёт погашения долгов. В кредитной организации рассказали, что пособия могли снять с карт должников в двух случаях.

В банк поступило актуальное постановление о списании средств со счёта клиента от судебных приставов, а поступившее зачисление не было промаркировано как социальная выплата либо клиент сам перевёл средства между своими счетами, в этом случае они теряют статус защищённых, — рассказали в банке о первом варианте.

Выплаты на детей также могли списать в счёт погашения кредита, взятого в Сбербанке. При заключении кредитного договора клиент мог дать банку поручение на погашение задолженности со счёта, на который поступили пособия.

Напомним, 11 мая президент России Владимир Путин выступил с инициативой о выплате матпомощи родителям в размере десяти тысяч рублей на каждого ребёнка от трёх до 16 лет. Федеральная служба судебных приставов заверила, что эти пособия не будут взыскиваться в счёт долгов.

Выбор редакции

Loading...