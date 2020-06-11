Сбербанк объяснил, почему выплаты на детей списывал за долги

Сбербанк подтвердил, что у некоторых клиентов единовременные выплаты на детей списали в счёт погашения долгов. В кредитной организации рассказали, что пособия могли снять с карт должников в двух случаях.

— В банк поступило актуальное постановление о списании средств со счёта клиента от судебных приставов, а поступившее зачисление не было промаркировано как социальная выплата либо клиент сам перевёл средства между своими счетами, в этом случае они теряют статус защищённых, — рассказали в банке о первом варианте.

Выплаты на детей также могли списать в счёт погашения кредита, взятого в Сбербанке. При заключении кредитного договора клиент мог дать банку поручение на погашение задолженности со счёта, на который поступили пособия.