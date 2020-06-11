Собянин попросил москвичей оставаться дома в День России и во время Парада Победы

Москвичам не рекомендуется выходить из дома в День России и во время Парада Победы. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Глава города посоветовал жителям столицы посмотреть трансляции праздников по телевизору.

— Я бы не рекомендовал выходить в эти праздники. У нас запрещены пока массовые мероприятия. Да, официальные мероприятия будут проводиться 12-го и в день парада (24 июня), но лучше это посмотреть по телевизору. Никакой массовки не должно быть, — заявил Собянин в интервью телеканалу "Россия 24".