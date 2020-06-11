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Собянин попросил москвичей оставаться дома в День России и во время Парада Победы

Также мэр столицы призвал жителей Москвы по возможности пока работать удалённо.

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Фото © Пресс-служба Кремля

Москвичам не рекомендуется выходить из дома в День России и во время Парада Победы. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Глава города посоветовал жителям столицы посмотреть трансляции праздников по телевизору.

Я бы не рекомендовал выходить в эти праздники. У нас запрещены пока массовые мероприятия. Да, официальные мероприятия будут проводиться 12-го и в день парада (24 июня), но лучше это посмотреть по телевизору. Никакой массовки не должно быть, — заявил Собянин в интервью телеканалу "Россия 24".

Ранее Собянин сообщил, что решения по массовым мероприятиям в Москве могут принять в начале июля. Градоначальник подчеркнул, что в течение двух месяцев город сможет вернуться к нормальному образу жизни.

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