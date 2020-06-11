Школьница устроила разборки со стрельбой своему бывшему. За интим-фото его ранили в ногу

16-летняя школьница из Москвы устроила разборки со стрельбой своему бывшему парню. Причиной стал шантаж интимными фотографиями, которые девушка присылала молодому человеку, будучи в отношениях с ним.

Как стало известно Лайфу, Вика и Влад встречались на протяжении девяти месяцев, однако разошлись по инициативе девушки. Парню такой расклад не понравился, и он решил сохранить отношения любыми способами, даже незаконными. Молодой человек не придумал ничего лучше, кроме как шантажировать Вику, угрожая разослать её интимные фотографии всем её друзьям и родственникам.

Девушка оказалась решительнее, чем мог подумать Влад, и начала действовать: под предлогом личного разговора Вика пришла к Владу домой. Встреча состоялась накануне. Когда тот ушёл на кухню, девушка открыла дверь в квартиру, куда зашли четверо её друзей. Один из них был вооружён травматическим пистолетом. Парни начали угрожать шантажисту.

У них на глазах Влад удалил все имеющиеся снимки с устройства, но забыл про вложения в мессенджерах. Один из друзей Вики тут же напомнил ему, выстрелив из травмата парню в ногу. После этого злоумышленники взяли телефон Влада и самостоятельно почистили все данные, после чего ушли. Сейчас по заявлению родителей пострадавшего их разыскивает полиция.