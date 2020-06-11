Эксперт назвал возможного виновника в страшном ДТП с полицейским-мотоциклистом в Москве

Вероятным виновником столкновения машины такси и мотоцикла полиции на перекрёстке улицы Мосфильмовской и Университетского проспекта в Москве является водитель автомобиля. Такое мнение Лайфу высказал автоэксперт Дмитрий Попов, ознакомившись с кадрами видеозаписи с моментом аварии.
— Не уступил дорогу водитель, который выполнял поворот налево, нарушил пункты правила 13.4 и не уступил встречному транспортному средству. Если будет автотехническая экспертиза и будут разборки, касающиеся сигналов светофоров, то там будут другие выводы. Необходимо делать синхронизацию времени. С точки зрения ПДД водитель при повороте налево обязан уступить транспортному средству, двигающемуся во встречном направлении прямо и направо, — отметил специалист.
Напомним, полицейский получил серьёзные травмы, но выжил. Он был экстренно госпитализирован.
Ранее Лайф публиковал видео с места гибели мотоциклиста, врезавшегося в грузовик в Москве.
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