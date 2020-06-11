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Подсели в машину и запугали тюрьмой. Москвич отдал "полицейским" 3,5 млн и подвёз на Петровку, 38

В случае отказа они угрожали тюрьмой. На каком основании, потерпевший не уточнил.

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Фото © Pixabay

Двое грабителей представились сотрудниками силовых структур и путём угроз забрали у 29-летнего жителя Москвы более 3,5 миллиона рублей. Как сообщил Лайфу источник, наглые аферисты даже заставили потерпевшего их подвезти.

29-летний Сергей обратился в полицию 9 июня и рассказал, что его ограбили. По его словам, неизвестные подсели к нему в автомобиль и потребовали 3,5 миллиона рублей. В случае отказа они пообещали посадить мужчину. Для убедительности Сергея пристегнули наручниками к спинке сиденья и повезли к зданию ГУ МВД РФ на Петровке, 38. Там у потерпевшего снова спросили, что он выбирает — кошелёк или свободу.

Испуганный мужчина согласился отдать им деньги. Они заехали за крупной суммой домой к Сергею в "Москва-Сити", где он передал "полицейским" 3 миллиона 507 тысяч рублей. Затем злоумышленники заставили его довезти их обратно до Петровки, 38 и распрощались с ним. Позже потерпевший обратился в полицию.

Ранее Лайф рассказывал, что пятеро грабителей убедили безработного москвича впустить их в квартиру и ограбили на пять миллионов.

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