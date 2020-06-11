Было чем поживиться. Лайф снял с дрона особняк преподавателя МГУ, которого ограбили на 17 млн

Лайф снял с высоты птичьего полёта загородный дом известного биофизика и преподавателя МГУ, на который в ночь на 9 июня было совершено вооружённое нападение. Четверо грабителей вынесли из коттеджа учёного в Новой Москве ювелирных украшений и валюты более чем на 17 миллионов рублей.

Со стороны трёхэтажный особняк биофизика выглядит как лакомый кусочек для людей, не обременённых совестью. Он превосходит по размерам соседские и кажется не слишком хорошо защищённым. Дом окружает небольшой забор.