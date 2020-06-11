Было чем поживиться. Лайф снял с дрона особняк преподавателя МГУ, которого ограбили на 17 млн

Лайф снял с высоты птичьего полёта загородный дом известного биофизика и преподавателя МГУ, на который в ночь на 9 июня было совершено вооружённое нападение. Четверо грабителей вынесли из коттеджа учёного в Новой Москве ювелирных украшений и валюты более чем на 17 миллионов рублей.
Со стороны трёхэтажный особняк биофизика выглядит как лакомый кусочек для людей, не обременённых совестью. Он превосходит по размерам соседские и кажется не слишком хорошо защищённым. Дом окружает небольшой забор.
Как уже сообщал Лайф, преступники ворвались к семье учёного и, угрожая похожим на пистолет предметом, связали их скотчем и заставили указать на сейф. Его злоумышленники унесли вместе с валютой, ювелирными украшениями и прочими ценностями. По оценке потерпевшего, ущерб составил более 17 млн рублей. При этом после обращения в полицию биофизика попытались заставить забрать заявление.
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