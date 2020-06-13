В России во время пандемии резко сократилось число разводов

В России на фоне пандемии коронавируса в апреле на 74,4% сократилось количество разводов по сравнению с тем же периодом прошлого года. Количество заключённых браков стало меньше на 40,5%, свидетельствуют данные Росстата.

Как показывает статистика, в апреле этого года зарегистрировано 33 787 браков, в прошлом году этот показатель был равен 56 818. Число разводов в апреле 2020 года составило 13 783, а вот в прошлом году было зарегистрировано 53 740.

Меньше всего свадеб в апреле провели в Кабардино-Балкарии — только 4% от прошлогоднего показателя в этот период. Но в пяти регионах России количество браков, наоборот, выросло. Это Курская область, Чувашия, Пензенская, Воронежская и Липецкая области. Последний регион стал абсолютным рекордсменом в статистике Росстата, там количество браков в апреле выросло почти в полтора раза по сравнению с прошлым годом.