7 безумных причин для развода, узнав которые, пользователи Reddit навсегда поменяли своё мнение о браке

Любознательные пользователи Reddit с никами dankph и KlyonneSpencer создали две параллельные дискуссии, где попросили товарищей по безделью ответить на вопрос, что послужило самым сумасшедшим поводом для развода. На просьбу пользователей откликнулись не только бывшие супруги, но и адвокаты по бракоразводным процессам, вмиг оживив тред. А Bored Panda отобрала среди этого наиболее удивительные причины.
Гиф © Giphy
Мой кузен развёлся с женой, потому что её отец убил двух человек в неудачной попытке ограбления, а она защищала его и травила семью жертв в "Фейсбуке"
Жена подала на развод после того, как её похитили и потребовали выкуп. Муж отказался, и платить пришлось семье жены, которая собирала с миру по нитке. В итоге похитители, получив деньги, выкинули девушку на обочину, и она шла домой пешком
Гиф © Giphy
Супруги не поделили кошку. Из-за белой шерсти жена называла питомца Снежок, кормила влажным кормом и куриным филе. Муж же называл кошку Лилия и кормил сухим кормом. Они год делили опеку над животным, совершенно игнорируя троих своих детей, которым было шесть лет, четыре года и 15 месяцев
Одна моя коллега выходила замуж семь раз. Один раз она развелась, потому что муж выглядел слишком хорошо и она не могла ему доверять. В другой раз она развелась после того, как супруг принёс хот-доги не того производителя, которого она сказала купить. Хотел бы я это всё придумать, но нет
Гиф © Giphy
Мой кузен заявил супруге, что у неё три попытки родить ему наследника. Первым ребёнком стала дочь — промах. Второй попыткой стал сын, но у него оказалась аллергия на глютен. Поэтому кузен собрал вещички и развёлся с женой. Никаких попыток видеться с детьми он не делает
Моя клиентка пришла, заявив, что хочет развод, потому что муж настаивает, чтобы его мать поехала с ними в медовый месяц. Причина? Она всё ещё кормит его грудью. Да, кормит грудью, да, взрослого мужчину
WOW-news
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