7 безумных причин для развода, узнав которые, пользователи Reddit навсегда поменяли своё мнение о браке

Одна моя коллега выходила замуж семь раз. Один раз она развелась, потому что муж выглядел слишком хорошо и она не могла ему доверять. В другой раз она развелась после того, как супруг принёс хот-доги не того производителя, которого она сказала купить. Хотел бы я это всё придумать, но нет